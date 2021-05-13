لا تتوقعي منه عرضاً للزواج.. أبراج رجالها يخشون الدخول بعلاقات جديّة

بعض الرجال يحبون الاستمرار في العلاقة العاطفية ولكنهم يرفضون الزواج تمامًا، حتى ولو كانوا صادقين في مشاعرهم، وذلك يرتبط بأسباب عديدة. علماء الفلك يؤكدون أن فئة كبيرة منهم تنتني لأبراج معينة، وبالتالي، ﻿﻿﻿لا تتوقعي منه عرضًا للزواج إن كان ينتمي لها﻿﻿.



رجل برج القوسيكره الارتباط بعلاقة جدية، ولا تتوقعي منه العكس حتى ولو كان مغرمًا بك بشدة. تغيظه فكرة أن يمضي حياته في نفس الروتين، وعندما يشعر بأن علاقته العاطفية تقمع حريته، يرحل فورًا من دون أن يفكر مرتين. لا تضمني أن يتم الزواج معه، وإن حصل يكون في سن متقدمة.﻿﻿﻿﻿رجل برج العذراءيوهمك بأنه يريد الزواج منك، والغريب أنه يكون متأكدًا من قراره هذا، ولكنه فجأة، يبدّل رأيه، فهو سيجد أي عيب بسيط فيك، ويضخم الأمر لتتفاقم المشاكل بينه وبين شريكته، ويحدث الانفصال أخيرًا. يدخل في علاقة ثانية، وثالثة... ويتكرر الأمر نفسه، فينتهي المطاف به وحيدًا. فانتبهي جيدًا من التصرفات التي تؤكد أنه لم يعد يحبك.﻿رجل برج الدلولا يتحمل فكرة متابعة حياته بأكملها مع المرأة نفسها، لذا لا مكان لفكرة الزواج في رأسه، وهي إن وُجدت، سيكون مصير الزيجة إما الطلاق أو الخيانة! ﻿﻿﻿رجل برج الدلو يحب الحرية، ولا مانع عنده أبدًا من البقاء لسنوات من دون أن يدخل في أي علاقة عاطفية.﻿﻿﻿رجل برج الدلو يحب الحرية، ولا مانع عنده أبدًا من البقاء لسنوات من دون أن يدخل في أي علاقة عاطفية.

رجل برج الثور



فكرة الزواج واردة في رأس رجل برج الثور، ولكنه يحتاج لوقت طويل للتأكد من هذه الخطوة، فشريكته تكون في الحقيقة تجادف بسنوات حياتها، لأنها تجهل ما ينتظرها. ﻿هو يريد أن يستمتع بحياته إلى أقصى حد قبل دخول القفص الزوجي، وإذا أعجبته حياة العزوبية، لا يجد مانعًا من الاستمرار بها!﻿



رجل برج الجوزاء



يحب شريكته بجنون، ولكنه يخاف من الزواج بها، لأنه يعتقد أن مشاعرها تجاهه ستتغير، ولذلك، لا تتوقعي منه أن يتقدم للزواج. وهو إن فكر بذلك، سيأتي يوم يغير رأيه به! عادي، لا تيأسي، فالحياة معه ليست جميلة، إذ يريد أن يتم كل شيء كما يريد هو! وهنا، تذكري معنا العلامات التي تشير إلى أنه غير جدي بعلاقته.﻿