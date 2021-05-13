لا تتوقعي منه عرضاً للزواج.. أبراج رجالها يخشون الدخول بعلاقات جديّة

بعض الرجال يحبون الاستمرار في العلاقة العاطفية ولكنهم يرفضون الزواج تمامًا، حتى ولو كانوا صادقين في مشاعرهم، وذلك يرتبط بأسباب عديدة. علماء الفلك يؤكدون أن فئة كبيرة منهم تنتني لأبراج معينة، وبالتالي، لا تتوقعي منه عرضًا للزواج إن كان ينتمي لها.
رجل برج الثور
فكرة الزواج واردة في رأس رجل برج الثور، ولكنه يحتاج لوقت طويل للتأكد من هذه الخطوة، فشريكته تكون في الحقيقة تجادف بسنوات حياتها، لأنها تجهل ما ينتظرها. هو يريد أن يستمتع بحياته إلى أقصى حد قبل دخول القفص الزوجي، وإذا أعجبته حياة العزوبية، لا يجد مانعًا من الاستمرار بها!
رجل برج الجوزاء
يحب شريكته بجنون، ولكنه يخاف من الزواج بها، لأنه يعتقد أن مشاعرها تجاهه ستتغير، ولذلك، لا تتوقعي منه أن يتقدم للزواج. وهو إن فكر بذلك، سيأتي يوم يغير رأيه به! عادي، لا تيأسي، فالحياة معه ليست جميلة، إذ يريد أن يتم كل شيء كما يريد هو! وهنا، تذكري معنا العلامات التي تشير إلى أنه غير جدي بعلاقته.