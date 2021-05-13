المرأة

هل تذكرون "ماريا ابنة الحي".. لم تكبر وهكذا أصبحت اليوم! (صور)

Lebanon 24
13-05-2021 | 11:30
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من منا لا يعرف أعمالها "ماريا مرسيدس"، "ماريا ابنة الحي"، "ماريمار"، "روزاليندا"؟ هي المغنية والممثلة المكسيكية الشهيرة تاليا التي أحبها كلّ العرب بعدما دُبجلت مسلسلاتها باللغة العربية الفصحى، عبر أصوات الممثلين اللبنانيين الرائدين. 

 

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كلّ هذه المسلسلات عُرضت بأواخر التسعينيات عبر محطات فضائية لبنانيّة، وحصدت أعلى نسبة من المشاهدات.

 

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من يصدق أنّها أصبحت الآن خمسينية، وبالرغم من ذلك لم ستغبر مظهرها وشكلها. تاليا لم تدخل عيادات التجميل إلا عند الحاجة، وحافظت على جمالها الطبيعي الى درجة تبدو وكأنها في العشرين من عمرها.

 

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المصدر: الجرس
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