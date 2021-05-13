المرأة

سمية الخشاب تهاجم مرتكبي الاغتصاب الزوجي... ما القصة؟

Lebanon 24
13-05-2021 | 03:30
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أبدت الفنانة المصرية سمية الخشاب استنكارها لرفض البعض الاعتراف بحالات الاغتصاب الزوجي، وذلك بعدما تعرض مسلسل "لعبة نيوتن" لتلك القضية وهجوم البعض على صناع المسلسل اعتراضاً على تناول تلك القضة ضمن أحداث العمل الدرامي بحجة أنه لا يجوز عرضه في المنازل.

 

وغردت سمية الخشاب عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "مستغربة أنه في ناس متعلمة أو على الأقل عندها درجة من الإنسانية وبيقولوا مفيش حاجة اسمها اغتصاب الزوجة أنا دافع مهر".

مستغربه انه في ناس متعلمه او علي الاقل عندها درجه من الانسانيه وبيقولوا مفيش حاجه اسمها اغتصاب الزوجه انا دافع مهر. دافع مهر ايه هي بهيمه انت شاريها ولا هترجعونا بقي لزمن الجواري؟؟!!

 

يذكر أن سمية الخشاب عرض لها في السباق الدرامي الرمضاني المنتهي مسلسل "موسى" والذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وشارك في البطولة كل من رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة.

المصدر: لها
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