المرأة

5 نصائح لحماية طفلك من العادات السيئة في عيد الفطر

Lebanon 24
13-05-2021 | 08:00
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غالباً ما تدفعنا بهجة العيد إلى كسر روتين اليوم مع أطفالنا من حيث الوقت واتباع النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي، وغيرها من العادات السيئة التي تترك أثراً سلبياً على أطفالنا بعد انقضاء العيد، وحتى تحافظي على طفلك وتحميه من تلك العادات السيئة، إليكِ النصائح التالية:
 
1- ضعي حداً لتناول الحلوى والمخبوزات
يشتهر عيد الفطر بالمخبوزات اللذيذة والحلوى التي تمثل إغراء كبيراً للصغار والبالغين أيضاً، لذا احرصي على وضع حدود لتناول الحلوى والمخبوزات حتى لا يفرط طفلك في تناولها، وقدمي له بدائل صحية مثل الفواكه الطازجة والعصائر الطبيعية.
 
2- لا تسمحي بكسر روتين النوم
يميل الأطفال إلى السهر والاستيقاظ في وقت متأخر خلال أيام الأعياد، لا تمنعي طفلك ولكن ضعي حدوداً بحيث لا يفسد طفلك روتين نومه خلال أيام العيد فيعاني بعد ذلك حتى يعود إلى روتين نومه مرة أخرى.
اسمحي بالتأخير عن وقت النوم بساعة واحدة فقط، والاستيقاظ متأخر بساعة واحدة أيضاً، هذه الساعة يمكن ضبطها بسهولة بعد انقضاء أيام العيد.
 
3- حافظي على النظام الغذائي لطفلك
يميل الأطفال إلى شراء الأطعمة السريعة والحلوى التي تحتوي على مواد حافظة في العيد، فلا تسمحي لطفلك بكسر نظامه الغذائي الصحي حتى لا تتأثر صحته، وقدمي له البدائل الصحية، مثل الأطعمة والحلوى اللذيذة المعدة منزلياً.
 
4- لا تسمحي بالألعاب النارية
إحدى الأشياء التي يميل الأطفال إلى شرائها في العيد هي الألعاب النارية، التي تشكل خطراً كبيراً على سلامة طفلك، فلا تسمحي له أبداً باللعب بها.
 
5- ضعي قوانين لخروج طفلك
قد تنشغلين في العيد فيقرر طفلك الخروج دون استئذانك، ما يعرضه للعديد من الأخطار، مثل الذهاب إلى أماكن غير مسموح له بها، أو الاختلاط بأشخاص غير موثوق بهم، أو شراء أشياء تمثل خطراً على صحته، لذا ضعي قوانين لخروج طفلك، ممنوع الخروج بدون إذنك، وأن تكوني على دراية بالأماكن التي سيذهب إليها، ومن هم رفاقه، والأنشطة التي سيمارسها، وأن تكون هناك وسيلة اتصال بكِ على مدار الوقت.
 
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