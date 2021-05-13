المرأة

إليكِ سبب تعرّضكِ للنسيان أثناء الحمل والرضاعة

Lebanon 24
13-05-2021 | 11:00
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هل لاحظتِ أنكِ تتعرضين للنسيان كثيراً خلال فترتي الحمل والرضاعة؟ الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء أصدرت تقريراً طبياً يشير إلى سبب تعرض النساء للنسيان أثناء الحمل والرضاعة، حيث أشار التقرير إلى أن السبب هو التغيرات الكبيرة في الهرمونات خلال فترتي الحمل والرضاعة، حيث يتزامن مع الحمل والرضاعة، زيادة الشعور بالتوتر وقلة النوم والشعور بالثقل، ما يؤدي إلى زيادة إفرازات هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهو ما يؤثر على أداء مراكز الذاكرة في المخ، مسبباً ضعف التركيز والنسيان.

وأشار التقرير إلى أنه لا سبب للذعر بشأن ضعف الذاكرة وتشوش الذهن المصاحب للحمل والرضاعة، حيث إنها أعراض تزول من تلقاء نفسها بعد انقضاء فترتي الحمل والرضاعة، إلا أنه يمكن التخفيف من هذه الأعراض المزعجة عبر حصول المرأة على الدعم النفسي، أو اللجوء إلى تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل، وممارسة تمارين اللياقة الذهنية مثل حل الكلمات المتقاطعة والسودوكو، وأشار التقرير إلى أهمية حصول الأم على قسط كافٍ من النوم في تخفيف حدة النسيان وتشوّش الذهن، كما يمكن اللجوء إلى طبيب نفسي إن كانت الحالة تستدعي.
المصدر: نواعم
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