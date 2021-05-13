بشعر قصير وفستان أسود جذاب.. سيرين عبد النور تتألق (فيديو وصور)

هنأت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها بمناسبة عيد الفطر السعيد، من خلال فيديو عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" تمنت من خلاله الأمان والسلام لكل الدول العربية، كما وجهت كلمة خاصة لأهل فلسطين المحتلة قائلة: "الله يحميكن".

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على الصعيد الجمالي، تألقت سيرين بقصة الشعر الجديدة، حيث ظهرت بـ"لوك" مختلف بالشعر القصير، ونال إعجاب الجمهور. كما نشرت مجموعة من الصور بفستان أسود مميز، ظهرت فيه تضج أنوثة وجمالاً.

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