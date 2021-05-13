تعانين من الافراط في الطعام... جربي هذه الطرق والوصفات الطبيعية لسد الشهية

إن تناول الكثير من الوجبات وبكميات كبيرة خلال اليوم، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بمشكلة البدانة، والتي تسبب مشاكل نفسيّة وصحية لصاحبها مما يجعله يبحث عن الطرق والوسائل للتخلص من هذه المشكلة، ومن هذه الحلول السيطرة على الشهية، بالإضافة إلى محاولة التقليل من عدد الوجبات او الكميّة التي يتم تناولها.



بعض الطرق والوصفات الطبيعية التي من شأنها التقليل من الشهيّة:

خلطات لسد الشهية

نضع لترين من الماء النقي المغلي في وعاء مناسب، ونضيف إليه مئة غرام من الشاي الأخضر، ومئة غرام من القرفة المطحونة بشكل ناعم، ومئة غرام من الزنجبيل الناعم، وحبة كبيرة من الليمون الطازج المقطّع إلى قطع صغيرة، ونحرّك هذه المكوّنات مع بعضها البعض، ثم نشرب من هذا الخليط قبل تناول وجبة الغداء بساعة واحدة.

نضع حبة من التفاح المقطعة إلى مكعبات صغيرة، في كوب من لبن الزبادي الخالي من الدسم، ثمّ نضعهم في الخلاط الكهربائي لمدة لا تقلّ عن خمس دقائق، وتناول الخليط قبل تناول وجبة الطعام بمدة ساعة.



نضع كوبين من الماء النقي في قدر مناسب، ونضيف إليه ملعقتين صغيرتين من بذور الشمر، وملعقتين صغيرتين من الشاي الأسود، وعود من القرفة، وأربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون الطبيعي، ثم نترك المكونات تغلي جيداً مع بعضها البعض، ونتركها جانباً حتى تبرد، ونشرب من هذا الخليط فنجاناً في الصباح الباكر قبل تناول وجبة الإفطار، وفنجاناً قبل تناول وجبات الطعام بمدّة ربع ساعة.نبشر حبتين من التفاح الأخضر، ونضعهما في قدر مناسب، ثم إضافة ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة، وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، وأربعة أكواب من الماء النقي والفاتر، ونخلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض، ونشرب من هذا الخليط قبل تناول وجبات الطعام الثلاث بساعة، مع إضافة مكعبات الثلج.نضع عوداً من القرفة، وكمية من أوراق النعناع الطازجة، وأربع شرائح من الليمون، وحبّة من الخيار الطازج المقسّمة إلى أربعة أقسام في لتر ونصف من الماء الفاتر، ونترك هذا الخليط جانباً لمدّة ليلة كاملة، ثم نشرب منه قبل تناول وجبة الطعام بنصف ساعة.نضع لتراً من الماء النقي في قدر مناسب، ونضيف إليه حبوب ثمرة رمان واحدة، وملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، وبعض أوراق النعناع، وملعقة كبيرة من الكمون المطحون، وملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون، ونتركه على نار متوسّطة حتى يغلي، ثم نتركه جانباً حتى يبرد، ثم نصفّيه ونشرب منه قبل تناول وجبة الطعام بنصف ساعة.هنالك العديد من الأطعمة التي تساعد في سد الشهية ونذكر البعض منها مثل الجوز واللوز المحمص، بالإضافة إلى الشوفان، والخيار، والتوت البري.