القهوة للعناية بشعركن وبشرتكن.. تعرفن على هذه الوصفات الطبيعية

تدخل القهوة في العديد من الوصفات الطبيعية سواء للوجه والشعر أو الجسم. وهذه وصفات طبيعية من القهوة للعناية بشعر المرأة وبشرتها، وفقاً لما ذكره موقع " brightside ":



قناع التقشير من القهوة





تعتبر القهوة مقشرًا طبيعيًا لإزالة خلايا الجلد الميتة، كما تحفز إنتاج الكولاجين وتعمل كمضاد للالتهابات، وتساعد فى الحصول على بشرة ناعمة ونظيفة من خلال تحضير كوب من البن المطحون (150 جم) وكوب من السكر البني (200 جم) و3 ملاعق كبيرة زيت زيتون (48 جم)، و2 ملعقة كبيرة من العسل (50 جم)، ثم مزج جميع المكونات فى وعاء ووضعه على الوجه والرقبة مع التدليك، ثم الانتظار حتى يجف القناع وشطف الوجه بالماء الدافئ، ويمكن الاحتفاظ بباقي المزيج فى الثلاجة داخل وعاء مغلق وتكرار الوصفة مرة فى الأسبوع.مقشر الشفاه من القهوة

وللحصول على شفاه رطبة، يحب شرب كمية كافية من الماء واستخدام مرطب الشفاه يوميًا وإزالة الجلد الجاف، من خلال تحضير ملعقة صغيرة من البن المطحون و2 ملعقة صغيرة زيت زيتون (أو أي زيت آخر)، ومزج كلا المكونين في كوب أو وعاء للحصول على عجينة متينة، ثم وضع المقشر على الشفاه مع التدليك بحركة دائرية، ويمكن تكرار الوصفة 3 مرات فى الأسبوع، ثم شطف الشفاه بالماء.



القهوة للعناية بالشعر



تحتوي القهوة على خصائص تساعد على العناية بالشعر وفروة الرأس، حيث ينشط الدورة الدموية وتزيل خلايا الجلد الميتة وتمنع تساقط الشعر، من خلال تحضير شامبو محايد و5 ملاعق كبيرة من البن المطحون وكوب من الماء، ثم تسخين القليل من الماء دون غليانه، وتركه حتى يبرد، ثم خلطه بالقهوة فى نفس الكوب، وباستخدام القمع صبي الخليط في زجاجة الشامبو، ثم تغطية الزجاجة ورجها جيداً، وترك الزجاجة لمدة ساعتين قبل استخدامها، ثم وضع الشامبو على الشعر مع تدليك فروة الرأس بحركة دائرية، وترك المزيج لمدة 5 دقائق، ثم شطف الشعر جيداً، ويمكن تكرار الوصفة 2 أو 3 مرات فى الأسبوع.



علاج بقع الهالات السوداء بالقهوة



تساعد القهوة والبطاطا، فى علاج الهالات السوداء، من خلال تحضير 1/4 كوب قهوة سوداء مركزة بدون سكر، مع 2 شريحة بطاطا، ثم نقع شريحتَي البطاطا في فنجان من القهوة السوداء شديدة البرودة، وترك الشرائح فى القهوة لمدة دقيقتين، ثم وضع الشرائح على العينين وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل العينين وتكرار الوصفة عدة مرات عند الحاجة.



تقشير الجسم بالقهوة



تساعد القهوة جيدة فى التخلص من " السيلوليت"، من خلال تحضير 5 ملاعق صغيرة من البن المطحون و3 ملاعق صغيرة من زيت جنين القمح، ثم خلط المكونين فى وعاء للحصول على عجينة سميكة، ثم وضع الخليط على مناطق بالجسم وتغطيتها بغلاف بلاستيكي وتركه لمدة 30 دقيقة، ثم إزالة البلاستيك مع تدليك المنطقة بحركة دائرية لمدة 5 دقائق، ثم شطف الجسم بالماء الدافئ، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.