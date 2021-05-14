المرأة

تحذير من الإفراط في تناول الكافيين أثناء الرضاعة

Lebanon 24
14-05-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-823000-637566220578576661.jpg
Doc-P-823000-637566220578576661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت مجلة "بيبي & فاميليه" من الإفراط في تناول الكافيين خلال فترة الرضاعة، حيث يختلط الكافيين بلبن الأم ويصل إلى الرضيع أثناء الرضاعة.
وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بشؤون الأسرة أن جسم الطفل الرضيع لا يمكنه هضم مادة الكافيين بشكل كاف، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تراكمها داخل جسمه، إذ يحتاج جسم الطفل الرضيع إلى مدة تزيد عن ثلاثة أيام، كي يتسنى له تفكيك مادة الكافيين، التي استقبلها من لبن الأم، مما يتسبب في إصابته بالقلق والمغص ونوبات الانتفاخ واضطرابات النوم.
لذا توصي المجلة الأمهات المرضعات بعدم تناول المشروبات المحتوية على مادة الكافيين إلا بشكل معتدل، ومن الأفضل تناولها بعد إرضاع الطفل، فبذلك تنخفض نسبة الكافيين في لبن الأم.
ولا تندرج مادة الكافيين ضمن مكوّنات القهوة فحسب، لكن تحتوي عليها الكثير من المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية، لا سيما الشاي الأسود والشوكولاتة وكذلك بعض نوعيات الأدوية، التي يمكن شراؤها بدون وصفة الطبيب.
وبشكل عام يتعين على الأمهات المرضعات الاقتصار على تناول الكمية الموصى بها من الكافيين فحسب، والتي تُقدر بـ 300 ميلغرام يومياً، علماً بأنه يمكن الحصول على هذه الكمية من خلال شرب فنجانين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يومياً.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-05-14
11:00 | 2021-05-14
08:00 | 2021-05-14
05:00 | 2021-05-14
04:00 | 2021-05-14
02:00 | 2021-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website