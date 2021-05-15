المرأة

مجدداً ياسمين صبري تُحدث ضجة.. سعر ساعتها الذهبية يتخطى الـ 50 ألف دولار! (صورة)

Lebanon 24
15-05-2021 | 08:00
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لا تزال صورة الفنانة ياسمين صبري وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر وتتزين بالمجوهرات تحدث ضجة كبيرة بين متابعيها.

 

ولفتت ياسمين الأنظار بإطلالتها وتنسيقها باختيار مجموعة من المجوهرات الثمينة، حيث ارتدت أقراطاً ذهبية في الأذن من توقيع العلامة Cartier ويبلغ سعره 96 ألف ريال سعودي أي أكثر من 25 ألف دولار أميركي، وأكملت إطلالتها بساعة يد ذهبية من نفس الماركة العالمية ويبلغ سعرها 188 ألف ريال سعودي أي أكثر من 50 ألف دولار أميركي.

 

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)


 

الجمهور تفاعل بشكل واسع بعد تداول سعر مجوهرات ياسمين الثمينة وانقسمت التعليقات بين من تغزل بجمالها ودافع عنها، معتبراً أن الصور عبارة عن إعلان ولا مجال للانتقاد، في حين هناك من إنتقد الأمر، متهمين إياها بالمبالغة في استعراض ثروة زوجها أحمد أبو هشيمة تارة بركوب الطيارة الخاصة وتارة بالمجوهرات الثمينة او برحلاتها في اللانش في عرض البحر.

المصدر: لها
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