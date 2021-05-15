استعداداً لـ"الهيبة 5".. ايميه صياح تغير لون شعرها شاهدوها باللوك الجديد (فيديو)

تواصل مقدمة البرامج والممثلة ايميه صياح عملها على شخصيتها المنتظرة في مسلسل "الهيبة 5"، الذي بدأ تصويرها تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وبحضور نجوم العمل وفي مقدمتهم النجم تيم حسن.

وشاركت ايميه متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بمقاطع فيديو داخل صالون خبير التجميل اللبناني طوني مندلق، الذي ظهر وهو يتخذ خطواته الأساسية لتغيير لون شعرها، بإضافة خصلات شقراء الى شعرها الكستنائي، ومن ثم تصفيفه بحركة "ويفي" ناعمة ابرزت ملامحها الجميلة.

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ونجحت ايميه من خلال إطلالتها الجديدة في ترك الكثير من علامات الاستفهام حول شخصيتها في "الهيبة".

يذكر انه لم يتم الكشف عن أسماء كافة النجوم المشاركين في الجزء الخامس، إلا أن النجم السوري عبدالمنعم عمايري أعلن انضمامه إلى فريق العمل، ولم يتم تسريب أي تفاصيل تخص العمل، الذي حصد جماهيرية واسعة منذ عرض الجزء الأول وينتظره الجمهور بشغف.