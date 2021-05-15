دانييلا رحمة تخطف الأنظار بفستان أبيض.. شاهدوا كيف بدت (صورة)

نشرت الممثلة دانييلا رحمة صورة جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" .

وعلقت دانييلا على الصورة قائلة: "كنت معكن من شوي بحلقة خاصة للعيد على شاشة كل العرب MBC1 . ان شاء الله كل ايامكن أعياد.. كل سنة وإنتوا بخير."

وخطفت دانييلا الأنظار بفستان ابيض أظهر جمال قوامها.

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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)





ولا تزال تحتفط بلون شعرها الجديد الذي اعتمدته لدورها في مسلسل "للموت".

يُذكر ان "للموت" حقق نجاجا كبيرا في موسم رمضان 2021.