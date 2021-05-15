5 أسرار تعزز جمالك في يوم زفافك

كل عروس تحرص على أن يكون جمالها مثالياً يوم زفافها، إذا كنتِ تخططين لحفل زفافك، فهناك بعض الأسرار والحيل الجمالية التي تساعدك على أن تكوني في أبهى صورك، اقرئي السطور التالية لتتعرّفي إلى الأسرار التي تعزز جمالك في يومك الكبير.1- ابتسامة أكثر إشراقاًإذا كنتِ من محبي المشروبات التي تترك آثاراً وتصبغات على الأسنان، فأنتِ بحاجة إلى التخلص من بقع أسنانك لتحصلي على أسنان ناصعة البياض وابتسامة أكثر إشراقاً يوم زفافك.رطبي فرشاة أسنان، واغمسيها في مسحوق صودا الخبز، ثم أضيفي إليها معجون الأسنان، فمزيج صودا الخبز ومعجون الأسنان يعمل على إزالة البقع من الأسنان، وتبييضها في وقت قياسي.2- شفاه ممتلئة وجذابةدون اللجوء إلى الفيلر وإجراءات التجميل العالية التكلفة، يمكنكِ الحصول على شفتين ممتلئتين فوراً عبر إضافة بضع قطرات من زيت النعناع الأساسي إلى ملمع الشفاه الخاص بكِ.3- عطر يدوم طوال اليومإذا كنتِ تريدين أن تدوم رائحة عطرك طوال يوم زفافك، افركي طبقة من الفازلين على كل نقطة من نقاط النبض في جسدك قبل رش العطر، فالفازلين يشكّل حاجزاً حتى يظل العطر على سطح الجلد، بدلاً من أن يمتصه جلدك ويذوب ويصبح ضعيف التأثير.4- إصلاح عيوب المكياجإذا كان مكياجك يوم زفافك يشعركِ بالإحباط، أولاً اعلمي أن فناني المكياج لديهم رؤية عند تطبيق المكياج، فقد يكون مكياجك أفضل في الكاميرات مقارنة بالواقع، ولكن في النهاية يجب أن تكوني سعيدة وواثقة بمظهرك.إذا كنتِ غير راضية عن مكياجك، استخدمي بوردة شفافة لمزج أي عيوب للمكياج بسهولة، حتى يبدو طبيعياً.5- التخلّص من آثار الأرققد تتعرّضين للتوتر الشديد قبل زفافك ما يحرمكِ من النوم، ويترك آثاراً واضحة للجميع تتركز في انتفاخات العيون والهالات السوداء.وللتخلص من آثار الأرق والإجهاد، انقعي كيسين من الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن لمدة ثلاث إلى خمس دقائق، ثم اتركي المزيج ليبرد في الثلاجة لمدة 20 دقيقة، اعصري الماء الزائد وضعي أكياس الشاي على عينيكِ لمدة 15 إلى 30 دقيقة.فالكافيين الموجود في الشاي الأخضر يساعد على تقليص الأوعية الدموية حول عينيك، وتقليل الانتفاخات والهالات السوداء.