المرأة

موقف محرج السبب.. هكذا فقدت لويزا 45 كيلوغراما خلال عام!

Lebanon 24
16-05-2021 | 02:00
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كشفت لويزا مايسون، البريطانية في مقابلة مع ويلز أون لاين، كيف نجحت بتخفيض وزنها حوالي 45 كيلوغراما خلال عام واحد.

تشير لويزا مايسون (38 عاما) المقيمة في لينكولنشاير، إلى أنها كانت تعاني دائما من زيادة في وزنها، منذ أن شخص الأطباء إصابتها بالشلل الدماغي في فترة الطفولة. وبسبب ذلك لم تكن قادرة على القيام بأي نشاط بدني، حيث أصبح وزنها بعد أن أنجبت طفلها 110 كلغم.

وبالإضافة إلى هذا، أدمنت مايسون على الوجبات السريعة والكحول، ما أثر سلبا في حالتها. ولكن بعد أن تعرضت في كانون الثاني عام 2020 إلى موقف محرج في أحد متاجر الملابس، عندما اعتقد البائع أنها حامل بسبب بدانتها، قررت تخفيض وزنها.

وبناء على نصائح معارفها، اتبعت حمية غذائية تتضمن الحساء والكوكتيلات ومأكولات الطاقة، وتخلت تماما عن الطعام الاعتيادي. وبما أن الحمية التي اتبعتها منخفضة السعرات الحرارية، نصحها الأصدقاء بعدم ممارسة أي نشاط بدني. ومع أنها واجهت صعوبات كبيرة في بداية المسيرة، إلا أنها بعد فترة قصيرة اعتادت على نمط حياتها الجديد، حيث بعد مضي عام أصبح وزنها حوالي 65 كلغم فقط.

وكان الخبراء بعد مضي تسعة أشهر لاتباعها هذه الحمية الغذائية، قد نصحوها بالعودة تدريجيا إلى النظام الغذائي المعتاد ولكنه نظام غذائي صحي. ومع ذلك لا تزال تتجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل المعكرونة والخبز والبطاطا.

وتؤكد مايسون، على أنها بعد حصولها على هذه النتيجة اكتسبت الثقة بالنفس وأصبحت تستمتع بالحياة.
المصدر: نوفوستي
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