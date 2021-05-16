ممثلة مصرية شهيرة تثير جدلا بـ"العصير الأخضر".. وتكشف مكوناته (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن أسرار جمال شعرها وبشرتها، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض.
وقالت بطلة مسلسل "موسى" في لقاء مصور لـصحيفة "اليوم السابع" المصرية، بعدما وجهت لها عدد من الفتيات والنساء هذا السؤال، إن سر جمالها يعود إلى تناول العصير الأخضر بانتظام.
حبيت نصيحتها بس ضحكتها
وخفة دمها أحلى 😅#سمية_الخشاب @somayaelkhashab pic.twitter.com/IwarCMrUjB
— lolita 🇸🇦💚 (@lolita_2030) May 14, 2021
كما ردت على طلبات الحضور الذين تساءلوا عن مكونات هذا العصير، مؤكدة أنه طبيعي وسهل وقالت: مكونات العصير الأخضر كالآتي: