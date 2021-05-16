ممثلة مصرية شهيرة تثير جدلا بـ"العصير الأخضر".. وتكشف مكوناته (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن أسرار جمال شعرها وبشرتها، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض.



وقالت بطلة مسلسل "موسى" في لقاء مصور لـصحيفة "اليوم السابع" المصرية، بعدما وجهت لها عدد من الفتيات والنساء هذا السؤال، إن سر جمالها يعود إلى تناول العصير الأخضر بانتظام.



كما أشارت إلى أن فوائد العصير الأخضر لا تقتصر على كونه يعطي نضارة للبشرة، بالإضافة إلى جمال للشعر، بل يتخطى ذلك كونه يزيد من الطاقة والحيوية والنشاط للجسم، موضحة أنها تداوم على احتساء هذا العصير المفيد الخالي تمامًا من السكريات، والطبيعي 100%، عدة مرات خلال اليوم الواحد.

حبيت نصيحتها بس ضحكتها

وخفة دمها أحلى 😅#سمية_الخشاب @somayaelkhashab pic.twitter.com/IwarCMrUjB

كما ردت على طلبات الحضور الذين تساءلوا عن مكونات هذا العصير، مؤكدة أنه طبيعي وسهل وقالت: مكونات العصير الأخضر كالآتي:



1/2 ربطة شبت1/2 ربطة بقدونس1/2 ربطة كرفس1/2 ربطة جرجير1/2 ربطة كزبرة خضراء2 حبة خيار وحبتا تفاح وحبة من الكمثرىوأكدت بطلة مسلسل "موسى" أن تناول هذا العصير يوميا، يعد مفيدًا جدًا للصحة.