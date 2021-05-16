المرأة

سيرين عبد النور تتألق بفستان أسود رائع.. كم سعره؟

Lebanon 24
16-05-2021 | 11:30
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خطفت الفنانة سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة ساحرة بفستان أنيق باللون الأسود، وتميّز بتصميمه الطويل وبأكمام مكشوفة واتسم بالقماش المطرز بأناقة، ما منحها المزيد من الأنوثة والرقي.

واختارت سيرين إطلالتها التي تضج بالأنوثة والأناقة من دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، ويبلغ سعره 6122 دولار أميركي. ونجحت في إعطاء الفستان قيمة أعلى بعدم إضافة الإكسسوارات والمجوهرات، بل اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة في إطلالتها.

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)

ومن الناحية الجمالية، تركت سيرين شعرها القصير الناعم منسدلاً على كتفيها، ووضعت مكياجاً بألوان ترابية هادئة أظهرت جمال ملامحها وجاذبية عينيها مع أحمر شفاه نيود خفيف.

المصدر: لها
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