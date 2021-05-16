فنانة عربية تخطت أزمة طلاقها... وظهرت مع هذا النجم! (فيديو)

ظهرت الفنانة بلقيس بعد أشهر من الجدل الكبير بسبب دعوى الطلاق التي رفعتها ضد زوجها السعودي، والجدل الكبير الذي رافق الحدث.
وأشارت مصادر إعلامية فنية إلى أن النجمة بلقيس استطاعت "بطريقة ذكية" تخطي أزمتها الأخيرة من خلال ظهورها الأخير مع نجم عراقي في عمل فني ناجح.
وبحسب مجلة "لها"، نجحت بلقيس بلفت الأنظار من خلال ظهورها المميز والجديد وصوتها في الأغنية التي قدمت باللهجة العراقية والتي حملت عنوان "ممكن".
وشاركت بلقيس الأغنية، التي لحنها المؤلف سيف الفارس، على صفحتها في "إنستغرام"، وحازت على نسبة مشاهدات مرتفعة جدا في وقت قياسي، مع الكثير من التعليقات التي أطرت على العمل.
وبدوره أثنى، الفنان العراقي، سيف نبيل، على العمل المشترك مع بلقيس، وصف العمل معها بالرائع والمثمر معتبره من أجمل أعمال مسيرته الفنية، بحسب المصدر.
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