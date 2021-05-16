تعرفوا على ملكة جمال آسيا لبنان لعام 2021

توجت رئيسة "السوسن العالمية" الإعلامية سوسن السيد، الآنسة موناليزا الشدياق "ملكة جمال آسيا لبنان 2021"، بعد منافسة مع 22 مرشحة عبر مسابقة أونلاين، خلال احتفال على ضفاف بحيرة بنشعي.