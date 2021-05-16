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المرأة
تعرفوا على ملكة جمال آسيا لبنان لعام 2021
Lebanon 24
16-05-2021
|
18:00
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توجت رئيسة "السوسن العالمية" الإعلامية سوسن السيد، الآنسة موناليزا الشدياق "ملكة جمال آسيا لبنان 2021"، بعد منافسة مع 22 مرشحة عبر مسابقة أونلاين، خلال احتفال على ضفاف بحيرة بنشعي.
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ملكة جمال
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