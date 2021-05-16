المرأة

كيف تحصلين على خدود وردية بشكل طبيعي؟

Lebanon 24
16-05-2021 | 22:00
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قد تعاني الكثير من النساء من شحوب الوجه والوجنتين، مما يدفعهن للجوء للعديد من الطرق لإضفاء مظهر أكثر نضارة وتورداً للوجه، بما في ذلك مساحيق التجميل الاصطناعية.

وبحسب الخبراء، فإن هنالك العديد من الطرق الطبيعية للحصول على وجنتين ورديتين نضرتين، دون الحاجة لاستخدام مساحيق التجميل.

فيما يلي أهم الطرق الطبيعية للحصول على خدود وردية، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

جذور الشمندر


يمكنك استخراج عصير الشمندر وتطبيقه على وجنتيك يومياً، أو تناوله باستمرار للحصول على حُمرة طبيعية للوجنتين.

الطماطم

يعتبر تناول عصير الطماطم يومياً وسيلة رائعة لزيادة احمرار الوجنتين، بفضل خصائصها الغنية بالحديد الذي يساهم في زيادة خلايا الدم الحمراء.

بتلات الورد

اسحقي بعض بتلات الورد وضعيها على الخدين. يُنصح باستخدامها بانتظام على الوجنتين لإضفاء احمرار طبيعي عليهما.

خل التفاح


يعتبر خل التفاح وسيلة ناجعة للحصول على وجنتين نضرتين وحيويتين. ما عليك إلا وضع بضع قطرات من خل التفاح على وجنتيك وتديلكها بشكل لطيف. يُنصح باستخدامه يومياً للحصول على النتائج المرجوة.

مكملات فيتامين E

ينصح خبراء التجميل، بتناول كبسولات فيتامين E بشكل مستمر للحصول على بشرة متألقة بشكل طبيعي. 

 
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