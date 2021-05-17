إطلالة نادين نسيب نجيم بالشورت تعرضها للانتقادات: أحد المتابعين "يمكن ناسية البنطلون".. هكذا ردت عليه (صور)

أطلت الممثلة نادين نسيب نجيم مساء السبت الماضي في برنامج "فورتي" مع الإعلامية جيسيكا عازار، للحديث عن النجاح الكبير لمسلسل "2020"، وظهرت بإطلالة لافتة ومثيرة، حيث ارتدت "الشورت" مع جاكيت بلايزر.

ونسقت نادين الشورت القصير مع توب ضيقة باللون النيود وبلايزر نيود فاتح مع لمعة خفيفة. وأكملت الطلة بحذاء شفاف مزين بالزهور وأكسسوارات مزينة بالأحجار الكريمة الملونة.

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إطلالة نادين لاقت إعجاب العديد من المتابعين، غير ان البعض اعتبر ان الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" بينت من وضعية جلوسها انها عارية الساقين وكأنها لم تكن ترتدي الشورت.

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وردت نادين على احد المتابعين على "تويتر" الذي قال لها "يمكن ناسية البنطلون بالقول: "يخرب بيتك لابسة شورت".