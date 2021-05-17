دينا عازار ساحرة بلوك جريء.. ارتدت فستاناً بفتحة تصل لأعلى الفخذ! (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار صورة جديدة عبر حسابها على تطبيق "انستغرام".

وظهرت دينا بفستان أزرق قصير ولديه فتحة لأعلى الفخذ ما عرضها للانتقادات.

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ففي حين اعتبر البعض إطلالة دينا جميلة وعادية لأنها ترتدي فستانا صيفيا يناسب البحر معتبرين انها ذاهبة لتمضية يوم الأحد على الشاطئ ، رأى البعض الآخر ان الفستان جريء جداً.

يُشار إلى ان دينا عازار انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1995، وهي تُعتبر من أجمل ملكات جمال لبنان ، دخلت مجال التقديم من خلال برنامج "ديو المشاهير"، ثم أطلقت عام 2015 موقع نصائح الموضة والجمال "دنيا دينا".