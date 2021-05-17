المرأة

دينا عازار ساحرة بلوك جريء.. ارتدت فستاناً بفتحة تصل لأعلى الفخذ! (صورة)

Lebanon 24
17-05-2021 | 10:30
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار صورة جديدة عبر حسابها على تطبيق "انستغرام".

 

وظهرت دينا بفستان أزرق قصير ولديه فتحة لأعلى الفخذ ما عرضها للانتقادات.

 

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ففي حين اعتبر البعض إطلالة دينا جميلة وعادية لأنها ترتدي فستانا صيفيا يناسب البحر معتبرين انها ذاهبة لتمضية يوم الأحد على الشاطئ ، رأى البعض الآخر ان الفستان جريء جداً.

 

يُشار إلى ان دينا عازار انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1995، وهي تُعتبر من أجمل ملكات جمال لبنان ، دخلت مجال التقديم من خلال برنامج "ديو المشاهير"، ثم أطلقت عام 2015 موقع نصائح الموضة والجمال "دنيا دينا".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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