ميلا إبنة نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها.. شاهدوا كم كبرت (صورة)

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا من خلال صورة تجمعهما معاً عبر حسابها على تطبيق "انستغرام"

ونشرت نانسي صورة مع ابنتها وعلقت عليها بالقول: "انت العيد ومعك بلش عمري من جديد".

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ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمال الطفلة وبملامحها التي تغيّر وباتت أكثر نضجاً وجمالاً وجاذبية، وانقسمت التعليقات بين من رأي أنها باتت نسخة من والدها، في حين أن شقيقتها ايلا نسخة من نانسي.