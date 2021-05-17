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المرأة
للحامل.. احذري من القطط
Lebanon 24
17-05-2021
|
14:00
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إذا كنتِ حاملاً وتحبين القطط، عليكِ أن تكوني أكثر حذراً، فقد حذّرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من التعامل المباشر للسيدات الحوامل مع القطط، حيث أشارت في تقرير لها إلى أن القطط يمكن أن تصيب المرأة الحامل بداء المقوسات أو ما يطلق عليه داء القطط، وهو مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى ولادة طفل بتشوهات خطيرة في الجهاز العصبي والعينين إذا لم تُعالج الأم أثناء الحمل في بداية الإصابة.
وأشار التقرير إلى أن الإصابة بداء المقوسات يحدث عبر انتقال الطفيليات من أمعاء القطط عبر البراز، ويمكن أن ينتقل إلى السيدة الحامل عبر التعامل المباشر مع القطط المصابة، أو عن طريق اللحوم أو الخضروات والفواكه غير النظيفة.
وشدد التقرير على ضرورة إجراء الحامل لفحوصات معملية بغرض الاكتشاف المبكر للمرض، خاصة إذا كانت السيدة الحامل تتعامل مع القطط مباشرة.
المصدر: نواعم
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