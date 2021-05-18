التجميل يغيّر ملامح هذه الفنانة اللبنانية بالكامل.. والجمهور: تشبه الدمى! (صور)

فاجأت المغنية رولا سعد متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لها بدت فيها بملامح مختلفة بشكل كامل ولا تشبه نفسها وصورها القديمة.

وحرصت رولا على تهنئة متابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك من خلال الصورة ولاحظوا الانتفاخ الكبير الحاصل في وجهها بسبب حقن البوتوكس والتجميل الذي غيّر ملامحها الجميلة، لافتين الى انها باتت تشبه الدمى!

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A post shared by Rola Saad | رولا سعد (@rolasaadsinger)





وتعرضت رولا للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب التغيير الذي باتت عليه، واعتبر العديد منهم ان ما قامت به هو تشويه لجمالها الطبيعي وليس بتجميل.

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A post shared by Rola Saad | رولا سعد (@rolasaadsinger)





واستذكر العديد منهم صورها القديمة في بداياتها وفي الكليبات التي شاركت فيها كعارضة ازياء واستغربوا اقدامها على تشويه شكلها.