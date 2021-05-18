المرأة

التجميل يغيّر ملامح هذه الفنانة اللبنانية بالكامل.. والجمهور: تشبه الدمى! (صور)

Lebanon 24
18-05-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-824193-637569298262297851.jpg
Doc-P-824193-637569298262297851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأت المغنية رولا سعد متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لها بدت فيها بملامح مختلفة بشكل كامل ولا تشبه نفسها وصورها القديمة.

 

وحرصت رولا على تهنئة متابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك من خلال الصورة ولاحظوا الانتفاخ الكبير الحاصل في وجهها بسبب حقن البوتوكس والتجميل الذي غيّر ملامحها الجميلة، لافتين الى انها باتت تشبه الدمى!

 

A post shared by Rola Saad | رولا سعد (@rolasaadsinger)


 

A post shared by Rola Saad | رولا سعد (@rolasaadsinger)


وتعرضت رولا للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب التغيير الذي باتت عليه، واعتبر العديد منهم ان ما قامت به هو تشويه لجمالها الطبيعي وليس بتجميل.

 

A post shared by Rola Saad | رولا سعد (@rolasaadsinger)

 

 

واستذكر العديد منهم صورها القديمة في بداياتها وفي الكليبات التي شاركت فيها كعارضة ازياء واستغربوا اقدامها على تشويه شكلها.

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2021-05-18
02:00 | 2021-05-18
16:00 | 2021-05-17
14:00 | 2021-05-17
11:00 | 2021-05-17
08:00 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website