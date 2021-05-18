هل تنازلت هذه الممثلة عن أجرها لحل أزمة زوجها؟

ردت الفنانة المصرية، مي عمر، على الأنباء التي تحدثت عن تنازلها عن أجرها في مسلسل "نسل الأغراب"، قي محاولة لحل الأزمة التي يواجهها زوجها المخرج محمد سامي.
وسخرت مي عمر من هذه الأنباء، وذلك رداً على حديث الناقد الفني أيمن نور الدين، الذي قال إن محمد سامي عرض الصلح مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة لمسلسل "نسل الأغراب" بعرض التنازل عن أجره وأجر زوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي في المسلسل من أجل التراجع عن قرار الإيقاف، وذلك حسب مجلة "زهرة الخليج".
وأوضح نور الدين، أن المخرج محمد سامي عرض تحمل كافة الأضرار المادية المستحقة بسبب مسلسل "نسل الأغراب" خلال لقائه مع السيد حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في الشركة المتحدة وذلك خلال التحقيقات الجارية بعد قرار إيقاف التعامل معه.