هذه الأبراج تتحدى الصعاب لتفوز بقلب امرأة

قد تدخل المرأة أحياناً في علاقة ثم تشعر بعدم الرغبة في الاستمرار بها، فتقرر الابتعاد قليلاً أو حتى احتمال إنتهاء العلاقة بشكل دائم. ولكن قرار المرأة في بعض الحالات قد لا يعني الرجل، فهو يريدها ويريد كسب قلبها.. فما الذي يفعله ليأجج مشاعرها من جديد؟الحمليحاول أن يظهر لك بأنه يتقبلك كما أنت وبانه لا يريد أن يغير أي تفصيل يتعلق بشخصيتك. سيسعى وبكل قواه كي يثبت لك بان شخصيتك القوية لا تجعله يشعر بالتهديد وبأنه يمكنه تقبل صراحتك وبانه يمكنه مجاراتك في كل شيء. سيظهر لك وبكل وضوح بانك قوة عليه الإعتراف بها وتقديرها.الثورسيتقرب منك وفق قواعدك الخاصة وسيثبت نفسه ولن يمانع «الامتحانات» المتكررة التي يتم إخضاعه لها. سيجعلك تدركين بانه يتفهم واقع بأنك تحتاجين لوقتك كاملاً قبل الوقوع في الحب ومنح الاخرين ثقتك. سيتصرف برومانسية أيضاً في محاولة منه لكسب ودك بسرعة فهو يدرك بان تحبين المبادرات الرومانسية التي تتضمن تقديم الهدايا الفاخرة والدعوات لاجمل وأفخم الأماكن. سيحافظ على هدوئه ولن يتذمر بل سيظهر لك بانه الرجل الصبور الذي يمكنه الانتظار حتى تقررين بانك تريدين التواجد معه.الجوزاءمن اللحظة الاولى التي التقى بك وهو أسير سحر إبتسامتك، ظن بان المهمة ستكون سهلة ليكتشف لاحقاً ان كسب قلبك والمحافظة عليه أصعب مهمة سيواجهها. انت من النوع الذي يقارب الحياة بشغف خاص، ودائماً لديك ما تتحدثين عنه وعليه فهو سيحاول مجاراتك في هذا المجال. سيظهر لك بانه يملك العقل والذكاء وبانه يريد اكتشاف عالمك ويريد منك إكتشاف عالمه. لذلك فهو سيتصرف أحياناً بغموض وذلك في محاولة منك لإثارة حشريتك كي تدخلي عالمه الخاص.السرطانسيظهر لك بأنه الشخص الحنون الذي يوفر لك الدعم والآمان وبانه سيكون الى جانبك بشكل دائم وسيدعمك حين تحتاجين اليه. سيكون عائلتك كاملة وسيتعامل معك كما لو انك أثمن ما يملك وعليه حمايته بأي طريقة ممكنة. ولانه يدرك بأن الرومانسية هامة جداً بالنسبة اليك فهو سيظهر لك بانه رومانسي ازلي وجاد في علاقته معك وبانه لا يبحث عن علاقة عابرة بل عن حياة زوجية مستقبلية.الأسدعندما التقى بك للمرة الاولى لم يصدق بانك «شخصية حقيقية». فهو لم يخيل اليه بان هذه القوة وهذا السحر يمكنهما ان يجتمعا في شخص واحد. حالياً هو يدرك بانه عليه ان يكون ما تحتاجين اليه بالضبط من اجل ان يفوز بقلبك. الطريق لن تكون سهلة ولكنه سيستغل بعض التناقضات في شخصيتك من اجل التقرب منك، فهو أدرك انه تحت ذلك القناع هناك شخصية مختلفة تحتاج الى الحب والحنان .. وهذا ما سيقدمه لك بالضبط.العذراءسيجد صعوبة بالغة بتجاوز ذلك القناع البارد والقاسي الذي تضعينه. ولكن سيحاول كل ما بوسعه لفهم شخصيتك. طريقه الى قلبك سيكون من خلال جعلك تدركين بانه لن يكون كالاخرين ويسيء فهم شخصيتك بل سيقنعك بانه الشخص الوحيد الذي تمكن من فهم ما انت عليه. سيحاول ان يتعامل مع إنتقادك اللاذع له بهدوء وسيتقبله لكن في المقابل سيساعدك على عدم إنتقاد ذاتك بالقسوة نفسها.. حينها ستشعرين بانه يهتم بك اكثر مما يهتم لنفسه وهكذا سيشق طريقه الى قلبك.الميزانالمشكلة الاساسية التي عليه التعامل معها هو ان الجميع يحبك لذلك فهو سيحاول إيجاد مقاربة تثبت لك بان حبه لك مختلف ومميز. سيكون فارسك على الحصان الابيض الذي سيقوم بكل المبادرات الرومانسية التي تعشقينها، وسيظهر لك بان حبه لك لا حدود له. والاهم من كل هذا سيؤكد لك بانه يقدرك كثيراً ولن يعتبر وجودك من المسلمات.العقربطريقه الى قلبك سيكون من خلال الصبر.. سيظن في بعض الاحيان بانه تمكن وأخيراً من فهم شخصيتك ليعود ويجد نفسه في نقطة الصفر مجدداً. سيقترب ويبتعد حتى يعثر على الطريقة التي تمكنه من التعامل مع مزاجيتك. سيظهر لك بانه صادق تماماً وبانه لا يخفي اي أسرار عنك وبأنه مفتون بك كما انت ولا يريد ولن يحاول تغييرك على الإطلاق.القوسسيحاول كل ما بوسعه كي يظهر لك بانه يملك عقلية منفتحة تماماً وبانه مستعد للسير بالسرعة نفسها التي تسيرين بها في هذه الحياة. سيتعلم ان يكون مغامراً مثلك وقد يستمع بالقفز معك من مكان لاخر. صحيح انه سيعاني احياناً في منحك مساحتك الخاصة التي تحتاجين اليها، لانك تحتاجين للكثير منها، ولكنه سيتعلم بان ذلك هو السبيل الوحيد لكسب قلبك. سيسير مع التيار وليس ضده وهكذا سيعثر على الطريق الذي يؤدي الى قلبك.الجديسيسير ببطء شديد هذه المرة. لن يستعجل الامور ولن يحاول القيام بأي خطوات مفاجئة. سيجد صعوبة بالغة بتقبل واقع ان الرومانسية هي آخر إهتماماتك ولكنه سيدرك بان هذا هو السبيل الوحيد ليكون جزءاً من حياتك. سيعمل بجد وسيصبر وسيقدم لك الاسس المتينة لعلاقة يمكنها الإستمرار لوقت طويل.الدلوأدرك منذ اللحظة الاولى التى وقع فيها نظره عليك بانك مختلفة كلياًعن الاخرين وبانك لا تشبهين اي إمرأة اخرى.. ولكنه لم يكتشف الطريقة المثالية للتعامل معك. حالياً بات يدرك بانه عليه التعامل معك باحترام وبان يتقبلك كما انت وبأن يحاول الخروج بافكار غير تقليدية لمحاولة جذبك لانك شخصية غير تقليدية. وبعد إدراكه بان المحادثات التي عادة تنفع مع النساء الاخريات تثير غضبك وتجعلك تشعرين بالملل الشديد فهو سيبدأ بالعمل على جبهات اخرى وبالتالي طرح مواضيع اكثر جدية تحفزك فكريا. لن يتوقع الكثير من الكلام المعسول من قبلك لانه بات يدرك بانك من النوع الذي لا يحب الحديث عن مشاعره.الحوتأدرك واخيراً بأن الصدق هو الوسيلة الوحيدة قلبك. بعد تغلبه على مشاعر الخوف الخاصة به بعد أن اكتشف بان العلاقة معك هي أشبه بقصة خيالية فهو حالياً مستعد لترك نفسه ينجرف مع تلك الاحلام الملونة. لكنه في المقابل سيظهر لك بانه سيكون المنطق الذي يمنعك انت شخصياً من الانجرار خلف احلامك التي احيانا تكون اقرب الى الأوهام. سيظهر بانه حالم مثلك ولكنه في الوقت عينه واقعي ويمكنك الاعتماد عليه كي يمدك بالقوة حين تحتاجين اليها.