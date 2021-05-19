3 أخطاء شائعة عن الزواج.. لا تصدقيها

إذا كنتِ مقبلة على الزواج، فسوف تستمعين لمئات النصائح والمعلومات عن الزواج، حيث يكون بعضها صحيحاً، وبعضها مجرد أخطاء شائعة متداولة بين الأجيال، وعليكِ التفرقة بين المعلومات الصحيحة والشائعات، حتى لا تقعي في أخطاء تعكر صفو حياتك الجديدة مع شريك حياتك. وفي ما يلي 3 أخطاء شائعة عن الزواج، قد تتعرضين لواحدة منها على الأقل، فلا تصدقيها.1- الحياة الزوجية شاقةالحياة الزوجية كأي نمط حياة، تشمل المشقة والمسؤوليات، وأيضاً تشمل أوقات الراحة والسعادة، لذا لا تسمحي لمن يروجون لفكرة أن الحياة الزوجية شاقة وغير سعيدة، بالتأثير على فرحتك بحياتك الجديدة مع الرجل الذي اختاره قلبك.تقبلي الزواج بكل ما يشمله من مسؤوليات صعبة، وأوقات جميلة من الرومانسية والحب والراحة.2- المشاكل بين الزوجين لا يجب أن تستمر أكثر من يوملا تخلو حياة زوجية من المشاكل، بعضها تكون بسيطة ويمكن حلها في نفس الوقت، وبعضها تكون معقدة وتحتاج إلى وقت للوصول إلى حل جذري، فلا تتعجلي حل مشاكلك مع زوجك، المهم أن تصلا إلى حل حقيقي حتى لا تصبح هذه المشكلة مثل الشوكة في حياتكما الزوجية، فتستمر توابعها باقي الحياة.هناك أيضاً قاعدة خاطئة منتشرة، وهي أن الزوجين يجب ألا يناما وهما على خلاف، وهو أيضاً أمر غير منطقي، فقد يحتاج الزوجان إلى وقت حتى يعودا إلى حالة الهدوء والاستقرار، ثم يستكملان المناقشة للوصول إلى حل مشاكلهما.3- أولوية الزوجية يجب أن تكون للأطفال دائماً وليس للزوجهذا خطأ شائع، نعم يحتاج الأطفال إلى رعاية الأم، ولكن الزوج أيضاً بحاجة إلى الشعور بأنه محور اهتمام شريكة حياته، لذا عليكِ خلق توازن بين اهتمامك بأطفالك واهتمامك بزوجك، وأن تضعي زوجك على قمة أولوياتك من وقت لآخر حتى يشعر بحبك واهتمامك به وتقديرك لوجوده.