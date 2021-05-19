نصائح مفيدة للعناية بالبشرة حول العينين... اكتشفيها

في الوقت الذي يُنصح فيه بالإقلال من التحديق وإجهاد العيون في استعمال الأجهزة، إلا أن أكثر الطرق الفعالة لتجنب ظهور التجاعيد المبكرة تتمثل في استخدام منتجات العينين المصممة خصيصاً لمحاربة علامات التقدم في العمر، التي قد تساعد في الظهور أصغر سناً.فيما يلي يقدم خبراء هيربال إيسنشيالز نصائح حول أهمية العناية بالعينين واختيار المنتجات المناسبة.أنحف بشرة في الجسميحتوي محيط العينين على أنحف وأرق بشرة في الجسم، وهي منطقة حساسة للغاية. تفتقر الجفون إلى الغدد الدهنية، لذلك فهي عرضة للجفاف.ومع تقدم عمر البشرة تميل إلى الجفاف أكثر، وتبدأ الغدد الدهنية في إنتاج نسبة أقل من الدهون. ولذلك، تساعد منتجات العناية بالعنين، التي تحتوي على مكونات مرطبة على تقليل الانتفاخ حول العين ومنع جفاف هذه المنطقة.كريم للعينينصُممت كريمات وجل العينين لاستخدامها في المنطقة المحيطة بالعينين، ما يجعلها أكثر أماناً وفائدة.وعادة ما يختلف قوام كريم العينين عن قوام مرطب الوجه العادي، كما يحتوي على مكونات أكثر فعالية مصممة خصيصا لأسفل العين.مكونات مطلوبةيعمل حمض الهيالورونيك على ترطيب ونضارة البشرة، بينما يعمل فيتامين E على تلطيف وتغذية البشرة الحساسة، أما فيتامين C فيحتوي على مضادات أكسدة قوية مع خصائص تفتيح البشرة.و من الجيد استخدام زهرة العطاس في منتجات العناية بالعينين، لأنها تقلل ظهور الهالات السوداء.كريمات وسيروم العينينربتي برفق الكريم أو السيروم حول العينين بالبنصر، دون فرك أو السحب، وانتظار امتصاص المنتج تماما قبل استخدام منتجات العناية بالبشرة الأخرى وقبل المكياج.نصائح أخرى• حافظي على استخدام ماسكات العينين، المتردة في الثلاجة مسبقاً.• تعاملي مع منطقة العين برفق عند وضع المكياج أو إزالته.• احصلي على قسط كاف من النوم• واظبي على الرياضة لتحسين الدورة الدموية• اشربي الكثير من السوائل• حافظي على نظام غذائي صحي ومتوازن.