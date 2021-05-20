هازال كايا تُفاجئ الجمهور بلوك جديد.. صبغت شعرها باللون البرتقالي! (صورة)

نشرت الممثلة التركية هازال كايا صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بلون شعر أحمر برتقالي.

وعلقت هازال على الصورة بالقول: "أحب اللعب بشعري، دعونا نجري تغييرًا جذريًا".

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A post shared by Hazal Kaya (@hazalkaya)





يُذكر ان هازال كايا تصور مسلسلها الجديد "قصر بيرا" المؤلف من 8 حلقات فقط، وتدور قصته حول فندق شهير في تركيا بالزمن القديم حيث يتم دعوة صحفية تُدعى سارة وتجسد دورها هازال كايا للاقامة بفندق لتتابع الأحداث السياسية، لكنها تكتشف إحدى الغرف التاريخية التي هي بالحقيقة بوابة للسفر عبر الزمن تسافر بها لعام 1919، وتعاصر هناك مؤامرة ضد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.