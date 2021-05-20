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المرأة
قمر تُعلن حملها رسمياً.. من هو حبيبها؟
Lebanon 24
20-05-2021
|
03:00
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منذ أيام، فاجأت المغنية قمر متابعيها بنشر فيديو جديد لها ظهرت فيه ببطن منتفخ وبدا عليها الحمل. الفيديو أثار بلبلة كبيرة من حولها، خصوصاً إنها لم تعلن زواجها.
إلا أن قمر اكدت خبر حملها بشكل رسمي، بعدما اعادت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الاخبار الصحافية التي تعلن حملها كذلك اعادت نشر بعض رسائل التهنئة، وردت عليها بالشكر، وفق ما ورد على موقع "الجرس".
وحتى الآن لم تكشف قمر عن هوية زوجها أو حبيبها، الذي لا يزال غامضاً ولا أحد يعرف شيئاً عنه.
حمل قمر بمولودها الثاني، أعاد للأذهان أزمة حملها بابنها الأول "جيمي"، الذي رزقت به من رجل الأعمال المصري جمال مروان، ولم يعترف بنسبه إليه حتى يومنا هذا.
المصدر: الجرس
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