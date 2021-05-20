هبة نور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر (صور)

نشرت الفنانة السورية هبة نور صورا على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، وظهرت فيها وهي تجلس على كرسي على شاطئ البحر مرتديةً سروالاً مفتوحاً من أحد جانبيه.

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A post shared by Heba Nour (@hebanourr)





وأثار اللوك اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمال هبة وحُسن اختيارها. وفي المقابل، رأى بعضهم أنها تمادت في الجرأة. وحققت الصور في ساعات معدودة بعد النشر أكثر من 51 ألف إعجاب.

يُشار إلى أن هبة نور شاركت أخيراً في مسلسل "نسونجي بالحلال" إلى جانب الفنانين: زياد برجي ونادين الراسي ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وأنجو ريحان ورانيا عيسى وأنطوانيت عقيقي ومروة الأطرش.