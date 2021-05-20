المرأة

مُجدداً مايا رعيدي بمرمى الانتقادت.. صورها لا تليق بملكة جمال لبنان!

Lebanon 24
20-05-2021 | 18:00
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نشرت ملكة جمال لبنان 2018 مايا رعيدي صوراً جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت مايا في الصور وهي ترتدي الأسود من توب وشورت قصير وتجلس على اريكة.

 

A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)

 

 

الصور لاقت اعجاب البعض، الا انها عرضتها للانتقاد من بعض المتابعين الذين انتقدوا وضعية جلوسها واعتبروا انها لا تليق بملكة جمال لبنان.

 

يُذكر ان مايا انتقلت للعيش في دبي، وهي لا تزال تحتفظ بلقب ملكة جمال لبنان بسبب عدم انتخاب ملكة جديدة نظرا للأوضاع التي يمر بها لبنان إضافة إلى جائحة كورونا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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