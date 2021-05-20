المرأة

أفضل زيت طبيعي لتفتيح لون البشرة الداكن

Lebanon 24
20-05-2021 | 16:00
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تبحث الكثير من السيدات عن وسيلة سهلة وآمنة لتفتيح لون البشرة وتوحيده والتخلص من البقع الداكنة، وغالباً ما يعتمدن على الكريمات الباهظة الثمن والزيوت الطبيعية، أو يلجأن الى الطرق الطبيعية للحصول على نتيجة فعالة.

وينصح خبراء التجميل باستخدام زيت اللوز الحلو لأنه من أكثر الطرق الفعّالة التي تساعد على تفتيح لون البشرة الداكن والتخلص من البقع، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات الضرورية للبشرة، منها فيتامين ب3، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية التي تساعد على توحيد لون البشرة والتخلص من الهالات السود حول العينين، وإزالة البقع الداكنة، كما تساهم في حماية البشرة من التجاعيد.

إليكِ وصفة سهلة وسريعة من زيت اللوز الحلو لتفتيح لون البشرة:

- اخلطي ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو مع ملعقة من الحليب وملعقة من قشر البرتقال، بكميات متساوية.

- وزّعي الخليط بعد مزجه جيداً على البشرة والرقبة واتركيه لحوالى نصف ساعة، ثم اغسلي بشرتك ورقبتك بالماء الفاتر.

ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة.
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