10 نصائح لإنقاذ خصل الشعر وأطرافه

يسهل أن يتضرّر شعرنا إذا كان يتعرض لعادات يومية مسيئة مثل التجفيف والتسريح والتمليس والتمشيط العدائي. لذا يجب أن نتخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب هذه الأضرار.1 تجنّبي فرك الشعريؤدي تجفيف الشعر الذي يترافق مع فرك قوي إلى فتح المسام وتقصّف الشعر. من الأفضل أن تغلّفي الخصل بمنشفة اسفنجية ثم تعصريها بشكل متكرر. تجنبي أيضاً أن تمرري يدك في شعرك أو تلفّيه حول إصبعك. تعزز هذه الحركات البسيطة تقصّف الشعر.2 رطّبي شعرك يومياًيحتاج الشعر إلى ترطيب يومي لأن الإفرازات الدهنية التي ترطّبه تبقى على مسافة 10 سنتمترات من الجذور.لذا تجفّ الخصل بشكل مضاعف. ولا ننسى أثر احتكاكها بالملابس والصبغات وغيرها من علاجات كيماوية. لذا من الضروري أن تدهني على الشعر المتوسط والطويل كريماً مرطّباً أو سائلاً لتمليسه.3 اختاري العلاج المناسببحسب نوعية الشعر، اختاري منتجاً مرطّباً أو مغذياً واستعمليه كلما غسلت شعرك. يمكن استعمال زيت للشعر الكثيف أو المجعد أو وضع قناع قبل الشامبو إذا كان الشعر متضرراً. قد يستفيد الشعر الطبيعي أو الحساس أيضاً من علاج يمكن شطفه أو كريم نهار لا يتطلب غسله بالماء.4 فكّي تشابكاته بالمشطلفك تشابكات الشعر بعد استعمال الشامبو والبلسم، استعملي مشطاً له أسنان كبيرة أو فرشاة يكون وبرها متباعداً إذا كان الشعر كثيفاً.5 سرّحي شعرك باعتداللا ضير من تسريح الشعر قبل النوم للتخلص من الرواسب والملوثات وتنشيط الدورة الدموية الصغرى وفك التشابكات المحتملة. بعد تسريح الأطراف، مشّطي الخصل كلها بنعومة! لكن لا تبدئي في منتصف الخصل لأن التشابكات قد تصل إلى الأطراف في هذه الحالة.6 جففي شعرك بنعومةيمكن أن يجفف الهواء الساخن الشعر. لذا حاولي أن تمتصي أكبر جزء من رطوبة الشعر عبر تغليفه بمنشفة اسفنجية، ثم اضبطي مجفف الشعر على حرارة متوسطة لتخفيض وقت التجفيف وعدم فقدان رطوبته.7 استعملي مجفف الشعر بشكل صحيحيجب أن يصعد تدفق الهواء على طول الخصل كي لا يُضعِف الأطراف. أمسكي الجهاز بما يضمن توجيه الهواء الساخن من الجذور نحو الأطراف وأبعديه عن الشعر بمسافة 15 سنتم على الأقل.8 لا تبالغي في استعمال أداة التمليسيسهل أن يضعف الشعر ويجفّ عند تمليس الغرّة أو بعض الخصل حول الوجه يومياً. قبل استخدام أداة التمليس أو مجفف الشعر، استعملي علاجاً يحمي من الحرارة. وزعيه على الشعر كله للحد من الأضرار التي تسبّبها الحرارة المنبثقة من هذه الأجهزة.9 احمي شعرك من الشمسيمكنك أن تحمي شعرك من خلال استعمال منتج مضاد للأشعة فوق البنفسجية أثناء التعرّض للشمس. إذا كان طويلاً، يمكنك لفّه على شكل ضفيرة كبيرة ورخوة. وإذا كان قصيراً، اعتمري قبعة بكل بساطة!10 تجنّبي منتجات تلوين الشعرتكون العلاجات الكيماوية، مثل الصبغات أو منتجات إزالة اللون، عدائية أحياناً.من الأفضل وضعها على الجذور وتقليص المخاطر عبر علاجات خاصة (زيوت، أقنعة) قبل استعمال المنتج وبعده. إذا كان الشعر متضرراً، استعملي صبغة مؤقتة أو تركيبة نباتية كي لا تخترق مسام الشعر.