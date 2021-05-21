المرأة

هل علمت بوفاة زوجها؟ هذا وضع دلال عبد العزيز الصحي بعد رحيل سمير غانم

Lebanon 24
21-05-2021 | 05:00
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كشف مصدر طبي مصري عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وقال إنها تعاني من فشل رئوي حاد.

وقال المصدر لصحيفة "الوطن" المصرية: "الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من فشل رئوي، وحالتها الصحية غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيه على جهاز تنفس صناعي".

فيما أشارت الصحيفة إلى أنه "لم يتم إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز حتى الآن، بوفاة زوجها الفنان سمير غانم"، لافته إلى أن "مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية".

وأشارت مصادر طبية لـ"الوطن"، إلى أن "الأخبار السيئة قد تزيد من حالة التعب الفنانة دلال عبد العزيز وعدم الاستقرار".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، غيب الموت الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.
المصدر: روسيا اليوم
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