5 نصائح تساعدك على فطام طفلك من اللهاية

الكثير من الأمهات يلجأن إلى اللهاية لتهدئة أطفالهن، أو مساعدتهم على النوم، ولكن بعد شهور قد تمثل اللهاية تحدياً صعباً أمام الأم، حيث يحتاج الطفل إلى الفطام منها حتى لا تؤثر على شكل أسنانه، وحتى يتعلم النطق بطريقة صحيحة.والفطام من اللهاية يُعد تحدياً صعباً أمام الأم لأن الطفل يكون مرتبطاً بها بشدة، مثل ارتباطه بالرضاعة الطبيعية، كما أن بعض الأطفال لا يتمكنون من النوم بدون اللهاية، لذا فالفطام منها يكون في مستوى صعوبة الفطام من ثدي الأم، وهو ما يعني الكثير من البكاء، وعدة ليال بدون نوم، حتى يعتاد الطفل على ممارسة حياته طبيعياً دون اللهاية.إذا كان طفلك يعتمد على اللهاية للتهدئة والنوم، وإذا كنتِ تعتقدين أن الوقت قد حان ليتخلص منها، فالنصائح الخمس التالية يمكن أن تساعدك على فطام طفلك من اللهاية.1- ابدئي بسن مبكرةكلما تأخرتِ في فطام طفلك من اللهاية، كانت مهمتكِ أصعب، لذا ابدئي بمنع اللهاية عن طفلك في سن مبكرة حتى يكون الأمر أسهل عليكِ وعلى الطفل.2- استخدمي النكهات السيئة المخصصة للفطاممتوفر في الصيدليات نكهات سيئة مخصصة لفطام الطفل، هي في الأصل تستخدم للفطام من ثدي الأم عبر وضع كمية منها على الثدي، فينفر منه الطفل. يمكنكِ استخدامها على اللهاية، وسوف تؤدي نفس الغرض.3- حاولي إقناع طفلكإذا كان طفلك يستوعب الكلام، تحدثي معه عن أهمية التخلص من اللهاية، حتى يدخل إلى مرحلة جديدة يصبح فيها أكبر وأكثر نضجاً، قد يقتنع طفلك بهذا السبب، ما يساعده على التخلص من اللهاية بنحو أسرع وأسهل.4- كوني صارمةإذا كان طفلك كبيراً بما يكفي، فأخبريه بقرارك في التخلص من اللهاية اعتباراً من اليوم، وتخلصي من جميع اللهايات الموجودة في المنزل نهائياً وبنحو صارم، قد يعاني طفلك في الأيام الأولى، ولكن سوف يتخلص منها نهائياً بسرعة.5- استخدمي الفطام التدريجيإذا كان طفلك صغيراً ولا يمكنكِ فطامه من اللهاية فجأة، استخدمي الفطام التدريجي الذي يعتمد على منع اللهاية في أوقات النهار، وقدميها للطفل في أوقات النوم فقط سواء القيلولة أو النوم ليلاً، ثم منعها وقت القيلولة، ثم الخطوة الأخيرة تكون التخلص منها عند النوم ليلاً.