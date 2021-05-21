ياسمين صبري على اليخت.. بالابيض والجمهور يشبهها بنادين نسيب نجيم (صور)

نشرت الفنانة ياسمين صبري، مجموعة من الصور لها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت بإطلالة صيفية بفستان أبيض، في عرض البحر على متن يخت، حيث تقضي إجازتها الصفية، وعلقت: "ممتنة للأبد".

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وظهرت ياسمين باللون الابيض الجذاب، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأبيض.

ودائماً، ما تكون ياسمين محط إعجاب الجمهور من جهة، وإستفزاز الاخرين من جهة اخرى. واللافت أنّ بعض الجمهور أصبح يشبهها بالفنانة نادين نسيب نجيم، بعدما كانوا يعتبرونها تسعى الى تقليد النجمة هيفا وهبي.