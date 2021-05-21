المرأة

ياسمين صبري على اليخت.. بالابيض والجمهور يشبهها بنادين نسيب نجيم (صور)

Lebanon 24
21-05-2021 | 07:37
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نشرت الفنانة ياسمين صبري، مجموعة من الصور لها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت بإطلالة صيفية بفستان أبيض، في عرض البحر على متن يخت، حيث تقضي إجازتها الصفية، وعلقت: "ممتنة للأبد".

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

 

وظهرت ياسمين باللون الابيض الجذاب، وتميز الفستان بوجود  فتحة ساق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأبيض. 

ودائماً، ما تكون ياسمين محط إعجاب الجمهور من جهة، وإستفزاز الاخرين من جهة اخرى. واللافت أنّ بعض الجمهور أصبح يشبهها بالفنانة نادين نسيب نجيم، بعدما كانوا يعتبرونها تسعى الى تقليد النجمة هيفا وهبي.

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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