المرأة

لكل سيدة.. تعرفي إلى "ينبوع جمال البشرة والشعر"

Lebanon 24
21-05-2021 | 14:00
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أوردت مجلة Instyle أن زيت المكاداميا Macadamia oil يعد نبوع الجمال للبشرة والشعر، إذ يمنح البشرة مظهراً نضراً ويضفي على الشعر بريقاً ساحراً.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه زيت غني بالأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة مثل حمض الأولييك، وحمض البالميتولييك، وحمض اللينولييك، وحمض ألفا اللينولينيك، ويزخر بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B، وفيتامين E، والحديد، والفوسفور، والكالسيوم.

وبفضل هذه التوليفة الفريدة يرطب زيت المكاداميا البشرة ويقضي على التجاعيد الصغيرة ويمنح البشرة مظهراً مشرقاً. 

وبالنسبة للشعر، يعمل الزيت على تغذيته بشكل مكثف ليجعله أكثر مقاومة وليحميه من المؤثرات البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية.

كذلك، يعد زيت المكاداميا طوق النجاة للشعر الجاف والتالف والمتقصف، الذي يصبح أملسا ويسهل تصفيفه ويتمتع بلمعان يأسر الألباب.

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