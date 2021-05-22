بالمكياج.. هكذا تحصلين على شفاه سميكة لافتة

تسعى الكثير من النساء للحصول على شفاه لافتة وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال بعض الخطوات في المنزل.

ولتكون الشفاه مليئة بالإثارة، تنصح بوابة الجمال "هاوت.دي" بوضع مستحضر تفتيح لامع في "قوس الحب"، أي التجويف الموجود في الشفاه العلوية، حيث يعكس مستحضر التفتيح اللامع الضوء الساقط على الشفاه، ما يجعلها تبدو أكبر حجما؛ كونها تصبح في بؤرة الأضواء.

وعن كيفية تطبيق هذه الحيلة، أوضحت البوابة الألمانية أنه يتم وضع كمية بحجم رأس الدبوس من مستحضر تفتيح لامع على حافة الشفاه وتوزيعها باتجاه المنتصف.

وأضافت "هاوت.دي" أن المرأة ذات البشرة الفاتحة يناسبها مستحضر تفتيح يميل إلى اللون الفضي، أما المرأة ذات البشرة الداكنة فيناسبها مستحضر تفتيح مائل للذهبي.

ولتأكيد طابع الأنوثة، يتم وضع كمية قليلة من مستحضر التفتيح اللامع على الخطوط المحددة لمعالم قوس الحب، وتوزيعها بأطراف الأصابع باتجاه الجانبين.