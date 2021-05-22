6 نصائح لاستعادة ثقتك بعد الخروج من علاقة سامة

إنهاء علاقة سامة يعني أنكِ شجاعة وقوية، ولكن الخروج من علاقة سامة له أضرار نفسية يمكن ألا يلاحظها الآخرون، ولكنكِ تعلمين جيداً أن قلبك لا زال يعاني من آثار العلاقة السابقة، وحتى تمضي قدماً في حياتك، أنتِ بحاجة إلى استعادة ثقتك بنفسك، وأن تتأكدي من أنكِ تخلصتِ تماماً من الآثار النفسية السلبية للعلاقة السابقة. وفي ما يلي 6 نصائح تساعدك على استعادة ثقتك بعد الخروج من علاقة سامة.1- تحلي بالصبر واحصلي على وقت كافيالتعافي من آثار علاقة سامة يحتاج إلى وقت، هذا الوقت تحدده طبيعة الشخصية ومدى المعاناة من العلاقة السابقة وغيرها، في كل الأحوال لا تتسرعي، امنحي نفسك الوقت الكافي للتعافي من الآثار السلبية للعلاقة السابقة، واشغلي نفسك بالسفر والعمل والتواصل مع الأهل والأصدقاء، واحصلي فرصة كاملة للتعافي دون تسرّع.2- انشئي قائمة بسلبيات العلاقة السابقة، وأخرى للمستقبلأنشئي قائمتين، الأولى للسلبيات التي كانت في العلاقة السابقة، والتي لن تقبلي بها في المستقبل، والقائمة الثانية للصفات التي تتطلعين إليها في شريكك المستقبلي، وما تتطلعين إليه في علاقتكِ في المستقبل، وما لا يمكن التنازل عنه فيها.هاتان القائمتان ستساعدانكِ على تحديد أهدافك، وعدم تكرار أخطاء الماضي.3- احصلي على الدعمقد تحتاجين إلى الحصول على دعم من شخص محترف، مثل طبيب نفسي، أو اختصاصي نفسي، أو لايف كوتش، لا تترددي في الحصول على هذا الدعم.أيضاً من أهم مصادر الدعم التي تساعدك على استعادة ثقتك بنفسك، التواصل مع دائرتك المقربة من الأهل والأصدقاء.4- لا تتسرعي في الارتباط مرة أخرىأنتِ بحاجة إلى التعافي من آثار العلاقة السابقة، حتى لا تكرري نفس الأخطاء، فلا تتسرعي في قرار الارتباط مرة أخرى.5- احرصي على التواصل الجيد مع شريكك الجديدالتواصل الجيد هو ما يساعدك على بناء علاقة صحية والحفاظ عليها مستقرة وناجحة، لذا احرصي على التواصل الجيد مع شريك حياتك الجديد، وكوني صريحة في ما يتعلق بالعلاقة السابقة، وآثارها السلبية التي تعافيتِ منها، والأخطاء التي لا تريدين تكرارها في علاقتكما.6- لا تحملي شريكك الجديد أخطاء الماضييجب أن تدركي أن شريك حياتك الجديد، ليس شريكك السابق، لذا فلا تحمليه أخطاء العلاقة السابقة، وابدئي معه صفحة جديدة في حياتك، خالية من مشاكل العلاقة السامة.