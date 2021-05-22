4 طرق تشعر طفلك أنكِ تحترمينه

حتى يشعر طفلك بالحب، ويحترم الآخرين، ويكون أكثر ثقة بنفسه، هو بحاجة إلى الشعور بأنكِ تحترمينه، وقد تكنّين له الاحترام ولكن تصرفاتك أو كلماتك لا تشعره بهذا، لذا أنتِ بحاجة إلى تعلم كيفية إظهار احترامك لطفلك، والطرق الأربع التالية يمكن أن تساعدك.1- استخدمي تعبير "احترام" بنحو صريح في حديثك مع طفلكالتعبير اللفظي الصريح مهم بالنسبة إلى الطفل، لذا استخدمي تعبير "احترام" بنحو صريح وواضح خلال حديثك مع طفلك، مثل أن تقولي له "أنا أحترم قراراتك"، "أنا أحترم محاولاتك"، "أنا أحترم أحلامك/ مخاوفك/ أهدافك/ رغباتك".2- تواصلي مع طفلك ولا تستجوبيهإذا أردتِ معرفة تفاصيل عن يوم طفلك أو عن مشكلة تواجهه مثلاً، فقد تغريكِ سهولة طرح الأسئلة للحصول على إجابات سهلة وسريعة وواضحة، ولكن طريقة الاستجواب هذه تشعر طفلك بعدم الاحترام، لذا تخلي عن طريقة الاستجواب، وتواصلي مع طفلك عبر تجاذب أطراف الحديث معه بطريقة طبيعية، ولا تضغطي عليه ليخبركِ بتفاصيل يود الاحتفاظ بها لنفسه.3- احترمي صمت طفلكعندما يفضل طفلك الصمت، لا تضغطي عليه ليتحدث، احترمي صمته، فهذا جزء من احترامك له ولمشاعره، وحتى إن لجأ طفلك إلى الصمت في منتصف الحديث بينكما، احترمي رغبته ولا تجبريه على كسر صمته واستمرار الحديث، هذا يظهر احترامك له.4- أخبري طفلك الحقيقة في كل الأوقاتبعض الأمهات يفضلن اللجوء إلى قول أشياء غير حقيقية للهروب من تساؤلات الطفل، ولكن هذا غير صحي، فبعد فترة يكبر طفلك ويكتشف مدى الزيف في حديثك معه، ويترجم هذا بعدم احترامك لعقله، لذا قولي لطفلك الحقيقة بطريقة مبسطة، ولا تكذبي عليه أبداً.أيضاً قولي لطفلك الحقيقة عندما يخطئ وعندما يصيب، فلا تحاولي تجميل أخطائه حتى لا يحزن، ولا تحاولي إخفاء انتصاراته، دائماً اعتمدي قول الحقيقة، وسوف يقدر طفلك ذلك، ويشعر باحترامك له، ويتعلم منكِ التحلي بالصدق.