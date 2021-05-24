نجمة "ستار أكاديمي" تفاجئ الجمهور بإعلان خطوبتها.. والعريس أميركي وسيم! (صور)

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض خطوبتها إلى عارض الأزياء والممثل الأميركي من أصل عراقي الكسندر علوم.

ونشرت رجمة صورة جمعتها بعلوم عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام"، معلقة بقولها: "باركولي".

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بدوره نشر العريس صورة جمعته بخطيبته قائلا: "وعد مني وعد واخذتها باركولي".

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يذكر أن رياض شاركت أخيرا في لجنة تحكيم برنامج "محبوب العراق" - "عراق ايدول" في موسمه الأول.

كما شاركت عام 2010 في برنامج "ستار أكاديمي" ووصلت إلى المرحلة النهائية.