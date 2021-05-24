المرأة

نجمة "ستار أكاديمي" تفاجئ الجمهور بإعلان خطوبتها.. والعريس أميركي وسيم! (صور)

Lebanon 24
24-05-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-826284-637574391667396604.PNG
Doc-P-826284-637574391667396604.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض خطوبتها إلى عارض الأزياء والممثل الأميركي من أصل عراقي الكسندر علوم.

 

ونشرت رجمة صورة جمعتها بعلوم عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام"، معلقة بقولها: "باركولي".

 

A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)


 

بدوره نشر العريس صورة جمعته بخطيبته قائلا: "وعد مني وعد واخذتها باركولي".

 

A post shared by Alexander | ألكسندر علوم (@alexanderuloom)

 

 

يذكر أن رياض شاركت أخيرا في لجنة تحكيم برنامج "محبوب العراق" - "عراق ايدول" في موسمه الأول.

 

كما شاركت عام 2010 في برنامج "ستار أكاديمي" ووصلت إلى المرحلة النهائية.  

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-05-25
14:00 | 2021-05-25
14:00 | 2021-05-25
11:00 | 2021-05-25
09:30 | 2021-05-25
08:00 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website