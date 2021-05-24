سنا نصر تُفاجئ الجمهور بلوك جديد.. لن تعرفوها (صور)

فاجأت الاعلامية سنا نصر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بلوك جديد.

فقد نشرت سنا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام صورة لها ظهرت فيها بشعر أشقر فاتح.

View this post on Instagram

A post shared by Sana Nasr (@sanawarasanaofficial)





وهي لطالما اعتمدت لون الشعر الغامق، الا ان المتابعين أثنوا على هذا التغيير، وابدوا إعجابهم باللوك الجديد.

ومن الملاحظ ان سنا فقدت في الآونة الأخيرة الكثير من وزنها.

يُذكر ان سنا ارتبط اسمها باللوتو اللبناني طيلة 17 سنة. وقد ابتعدت مؤخرا عن الاعلام المرئي واتجهت إلى البرامج الاذاعية الصباحية.