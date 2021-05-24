جانا عمرو دياب تروي بجرأة معاناتها مع مرض الـ ADHD وتكشف لأول مرة موقف والدها (فيديو)

بعد رسالتها المؤثرة عن معاناتها مع مرض الـADHD، كشفت جانا إبنة الفنان عمرو دياب تفاصيل تشخصيها باضطراب فرط الحركة وتأثيره على حياتها الدراسية.

وتحدثت جانا لبرنامج "et بالعربي" عن تجربتها ومدى دعم والدها لها، موضحة أنها كانت تشعر بالإحباط تجاه مدرستها السابقة، وقررت توجيه رسالتها لكي تخبر من يعانون من نفس المرض، أنهم ليسوا بمفردهم، خاصة أنها لم يكن لديها من يدعمها وقت التحاقها بالمدرسة.

وأوضحت أن أعراض مرضها جعلتها تعاني خلال دراستها، لتحصل على درجات منخفضة رغم استذكارها، وهو ما جعلها تشعر بالإحباط لأن النتيجة كانت مماثلة لما حدث لها حين كانت تهمل دروسها، مشيرة إلى أنها تعاني من عدم القدرة على التركيز أو تذكر أشياء حدثت في الماضي، وهو ما يضطرها دائما لسؤال والدتها عن التفاصيل.

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وأضافت أنها تلقت دعماً كبيراً من والدتها زينة عاشور، التي كانت متفهمة لطبيعة حالتها الصحية، كما أن والدها عمرو دياب كان يساندها بقوة ويتواصل معها هاتفياً بشكل مستمر للتأكيد على فخره بها.

وأشارت جانا إلى أنها تلقت رداً من إدارة مدرستها السابقة، ورأت منهم حرصاً على فهم المزيد عن مشكلتها، وطلبوا منها زيارة المدرسة والتحاور، وهو الشيء الذي أسعدها، مؤكدة أن المدرسة بها معلمون جيدون، لكن أحياناً يحتاج الناس إلى من يعلمهم بحقيقة الأمور، وهو ما فعلته.