المرأة

بملابس جريئة.. ميريام فارس تروي للمرة الأولى معاناتها مع الحمل (صور)

Lebanon 24
24-05-2021 | 12:00
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أعلنت الفنانة ميريام فارس عن مشاركتها في وثائقي جديد سيعرض على شبكة Netflix، في الرابع من حزيران المقبل بعنوان Myriam Fares -The journey.

 

وتظهر ميريام في الإعلان الدعائي الذي تم تسريب بعض صوره عبر السوشيال ميديا خلال فترة حملها بطفلها الثاني دايف، وكانت بملابس جريئة باللون الأبيض تظهر بطنها المنتفخة وكانت تعلق الزينة وترتب المكان من أجل جلسة تصوير خضعت لها برفقة زوجها ونجلها الأكبر جايدن.

 

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وتكشف ميريام في الوثائقي للمرة الأولى عن معاناتها أثناء فترة الحظر التي تبعت انتشار فيروس كورونا وحملها في نجلها الثاني، إلى جانب الصعوبات التي واجهتها في التحضير لألبومها الجديد.

 

 

 

وتتحدث في الوثائقي عن زواجها من داني متري وذكريات 6 سنين من الزواج بما تحمله من لحظات سعيدة وعوائق صعبة واجهتها، واصفة تجربتها مع الزواج بأنها تجربة سعيدة.

المصدر: لها
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