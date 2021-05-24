5 عادات سيئة لا تسمحي بها في الإجازة الصيفية

الإجازة الصيفية تعني الاسترخاء والاستمتاع طوال اليوم بالنسبة إلى الأطفال، ولكن عدم الالتزام بالدراسة قد يدفع أطفالك نحو بعض العادات السيئة التي يمكن أن تسبب لهم أضراراً، لذا لا تسمحي بالعادات السيئة حتى يستمتع أطفالك بالإجازة الصيفية دون أن يصابوا بضرر. وفي ما يلي 5 عادات سيئة يجب ألا تسمحي بها لأطفالك خلال الإجازة الصيفية.1- كسر روتين النومعدم الاضطرار إلى الاستيقاظ مبكراً من أجل المدرسة يدفع الأطفال إلى كسر روتين النوم، ولكن هذا لا يعني السهر طوال الليل، حيث يؤثر السهر على صحة أطفالك، ويفسد عليهم الاستمتاع بالأنشطة النهارية، لذا يمكن أن تسمحي بتغيير مواعيد النوم والاستيقاظ ساعة أو ساعتين على الأكثر خلال الإجازة الصيفية، ولكن لا تسمحي بالسهر طوال الليل والنوم طوال النهار.2- التخلي عن روتين الصباحأيضاً عدم الذهاب إلى المدرسة يدفع أطفالك إلى التخلي عن روتين الصباح، وهو ما يعني عدم الالتزام بجدول اليوم، ما يؤدي إلى إهدار الوقت دون الاستفادة بممارسة أنشطة مفيدة أو ممتعة، لذا حافظي على التزام أطفالك بروتين الصباح، والجدول اليومي الذي يُخطّط له في اليوم السابق بالتعاون مع أطفالك.3- عدم الالتزام بالنظام الغذائيممارسة الأنشطة طوال اليوم قد يدفع أطفالك إلى طلب المزيد من الوجبات الخفيفة، التي قد يشمل بعضها أطعمة غير صحية، وبالتالي تتأثر صحة أطفالك سلباً بسبب الإفراط في تناول الطعام، وتناول الأطعمة غير الصحية، وبالتالي تناول سعرات حرارية أكثر من المطلوب، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، لذا احرصي على أن يلتزم أطفالك بالنظام الغذائي الصحي المتوازن.4- التخلي عن القراءة وتحصيل العلمالإجازة والتوقف عن الدراسة لا يعني التوقف عن القراءة وتحصيل العلم، حتى لا تتراجع مهارات الأطفال اللغوية والفكرية، لذا شجعي أطفالك على القراءة في مختلف المجالات العلمية والأدبية خلال الإجازة الصيفية، من أجل توسيع مداركهم، والحفاظ على مستواهم الفكري والعلمي.5- الإفراط في ألعاب الفيديو ومشاهدة التلفزيونيحب الأطفال ألعاب الفيديو ومشاهدة التلفزيون، ولكن لا تسمحي لهم بالإفراط في الجلوس أمام الشاشات حتى لا تتأثر صحتهم العقلية والجسدية، وشجعيهم على ممارسة أنشطة حركية تطور مهاراتهم وتعزز صحتهم.