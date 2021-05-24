أسباب تقصف الأظافر .. تعرفي عليها

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن تقصف الأظافر يعد من المشاكل المزعجة للمرأة، لأن الأظافر المتقصفة تقلل من جمال المرأة وأنوثتها.

وأوضحت البوابة الألمانية أن تقصف الأظافر يرجع إلى أسباب عدة، منها ما يتعلق بالصحة ومنها ما يتعلق بطريقة العناية بالأظافر.

وأضافت "هاوت.دي" أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى نقص المعادن والفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين C وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والزنك. ويمكن مواجهة ذلك من خلال التغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه الطازجة والدهون الصحية والبروتينات عالية القيمة. كما قد يشير تقصف الأظافر إلى بعض الأمراض الجلدية مثل الفطريات والإكزيما والصدفية.

وتتسبب العناية الخاطئة أيضاً في تقصف الأظافر مثل استخدام المقص والمبرد الخشن لقص وتشذيب الأظافر. وبدلاً من ذلك ينبغي استخدام مبرد مصنوع من السيراميك.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع تقصف الأظافر إلى استخدام الأظافر الاصطناعية والتلامس المتكرر مع المنظفات؛ حيث تتسبب المواد الكيماوية في جفاف الأظافر. ويحدث ذلك أيضاً في حال غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر. ولتجنب ذلك ينبغي ارتداء قفازات قبل ملامسة المواد الكيماوية.