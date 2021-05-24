المرأة

أسباب تقصف الأظافر .. تعرفي عليها

Lebanon 24
24-05-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-826472-637574745221593509.jpeg
Doc-P-826472-637574745221593509.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن تقصف الأظافر يعد من المشاكل المزعجة للمرأة، لأن الأظافر المتقصفة تقلل من جمال المرأة وأنوثتها.

وأوضحت البوابة الألمانية أن تقصف الأظافر يرجع إلى أسباب عدة، منها ما يتعلق بالصحة ومنها ما يتعلق بطريقة العناية بالأظافر.

وأضافت "هاوت.دي" أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى نقص المعادن والفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين C وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والزنك. ويمكن مواجهة ذلك من خلال التغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه الطازجة والدهون الصحية والبروتينات عالية القيمة. كما قد يشير تقصف الأظافر إلى بعض الأمراض الجلدية مثل الفطريات والإكزيما والصدفية.

وتتسبب العناية الخاطئة أيضاً في تقصف الأظافر مثل استخدام المقص والمبرد الخشن لقص وتشذيب الأظافر. وبدلاً من ذلك ينبغي استخدام مبرد مصنوع من السيراميك.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع تقصف الأظافر إلى استخدام الأظافر الاصطناعية والتلامس المتكرر مع المنظفات؛ حيث تتسبب المواد الكيماوية في جفاف الأظافر. ويحدث ذلك أيضاً في حال غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر. ولتجنب ذلك ينبغي ارتداء قفازات قبل ملامسة المواد الكيماوية.

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2021-05-25
16:00 | 2021-05-25
14:00 | 2021-05-25
14:00 | 2021-05-25
11:00 | 2021-05-25
09:30 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website