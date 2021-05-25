المرأة

نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)

Lebanon 24
25-05-2021 | 02:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم فيديوهات على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، ظهرت فيها بفستان أصفر.

 

 

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


نادين بدت جميلة ومشرقة خلال حفل إعلان تعيينها سفيرة عالمية لدار مجوهرات، وقد ارتدت فستانا باللون الأصفر من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، وتميز بفتحة في الأسفل من جانب واحد، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع إضافة إلى الماكياج الترابي.

 

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 

وانتشرت صور وفيديوهات من الحفل، وأثنى المتابعون على جمال وأناقة نادين.

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)


 

A post shared by ET المشاهير (@et_mashaheerofficial)


 

وقارن بعض المتابعين إطلالة نادين بالإطلالة الأخيرة للممثلة المصرية ياسمين صبري التي ارتدت فيها أيضاً فستانا باللون الأصفر من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)


 

يُذكر ان نادين حققت نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني من خلال مشاركتها في مسلسل "عشرين عشرين".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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