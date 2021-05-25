نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أصفر.. هل قلدت ياسمين صبري؟ (صور وفيديو)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم فيديوهات على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، ظهرت فيها بفستان أصفر.

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نادين بدت جميلة ومشرقة خلال حفل إعلان تعيينها سفيرة عالمية لدار مجوهرات، وقد ارتدت فستانا باللون الأصفر من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، وتميز بفتحة في الأسفل من جانب واحد، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع إضافة إلى الماكياج الترابي.

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وانتشرت صور وفيديوهات من الحفل، وأثنى المتابعون على جمال وأناقة نادين.

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وقارن بعض المتابعين إطلالة نادين بالإطلالة الأخيرة للممثلة المصرية ياسمين صبري التي ارتدت فيها أيضاً فستانا باللون الأصفر من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

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يُذكر ان نادين حققت نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني من خلال مشاركتها في مسلسل "عشرين عشرين".