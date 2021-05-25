المرأة

بعد الإعلان المفاجئ عن زواجها في تركيا.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تكشف تفاصيل جديدة (صور)

Lebanon 24
25-05-2021 | 10:00
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أعلنت ملكة جمال لبنان لعام 2008 روزاريتا طويل زواجها من الشاب بشير جنبلاط في تركيا.

 

ونشرت روزاريتا صورتين عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام مع زوجها وعلّقت قائلة:" السيّد والسيّدة جنبلاط" وأرفقتهما بهاشتاغ "#زواج_مدني".

 

A post shared by ✨R O S A R I T A | روزاريتا✨ (@rosarita_tawil)

 

 

وكشفت روزاريتا عبر خاصية "ستوري" لمتابعيها عن حقائق طريفة حول زواجها موضحة أنّها في الواقع تزوّجت في الثامن من تشرين الأول 2020 وقد سجّل زواجها أخيراً في الدّوائر اللبنانية.

 

كما قالت روزاريتا إنّها قامت بتصفيف شعرها وووضع المكياج بنفسها وكان يوماً ممطراً مليئاً بالبساطة واللحظات الجميلة.

 

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