المرأة

6 معلومات خاطئة شائعة عن مرحلة التسنين.. لا تصدقيها

Lebanon 24
25-05-2021 | 11:00
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إذا كنتِ تخوضين تجربة الأمومة لأول مرة، ستنهال عليكِ الكثير من المعلومات عن رعاية الطفل، حيث يكون بعضها مفيداً والآخر خاطئ.
مرحلة التسنين من أكثر المراحل التي تتكاثر حولها المعلومات الخاطئة، والتي يمكن أن تضللك، خاصة أنها تكون في الشهور الأولى من عمر الطفل، حيث تكون خبرتك محدودة، وفي ما يلي 6 معلومات خاطئة شائعة عن مرحلة التسنين، لا تصدقيها.

1- طفلك الرضيع لا يحتاج إلى زيارة طبيب الأسنان
الزيارة الدورية لطبيب الأسنان أمر ضروري ومهم لجميع أفراد الأسرة، ولكن قد يخبرك البعض أن طفلك الرضيع ليس بحاجة إلى زيارة طبيب الأسنان، نظراً لأنه لا يمتلك أسناناً بعد، ولكن الحقيقة أن طفلك يحتاج إلى زيارة طبيب الأسنان حتى قبل أن تنمو أسنانه اللبنية، لأن صحة الأسنان تعتمد في الأساس على صحة اللثة، لذا الجئي زيارة طبيب الأسنان قبل السنة الأولى من عمر طفلك.

2- يجب أن تشتري عضاضة لطفلك
تتوفر في الصيدليات أشكال متنوعة من العضاضات التي تلجأ إليها الأمهات في مرحلة التسنين، ولكنها ليست ضرورية، فأسنان طفلك ستنمو حتى دون أن يستخدم العضاضة.

3- قدمي لطفلك المسكنات أثناء التسنين
من المعلومات الخاطئة الأكثر شيوعاً هي إعطاء الطفل المسكنات أثناء التسنين لتخفيف الألم، ولكن التوصيات الطبية تنصح بعدم إعطاء الطفل أي مسكّن أثناء فترة التسنين.

4- شق اللثة يساعد على ظهور الأسنان
هذه معلومة خاطئة وخطيرة، فالأسنان تشق اللثة دون تدخل، وأي تدخل منكِ سوف يزيد آلام طفلك وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أنتِ في غنى عنها.

5- التسنين يصيب طفلك بالإسهال والحمى والطفح الجلدي
التسنين يسبب الألم لطفلك، وغالباً ما يصاحبه التهاب اللثة وسيلان اللعاب، ولكن الإسهال وارتفاع حرارة الجسم والطفح الجلدي قد يحدث بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية بسبب انخفاض مناعة الطفل خلال فترة التسنين، ولكن هذه الأعراض ليست بسبب التسنين نفسه.

6- ظهور الأسنان مبكراً يعني ذكاء الطفل
التسنين مرحلة نمو وتطور ليس لها علاقة بالنمو العقلي للطفل، لذا فالتسنين المبكر لا يعني زيادة ذكاء الطفل، والتسنين المتأخر لا يعني تأخر إدراك الطفل.

 
المصدر: نواعم
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